В Румынии призвали открыть гуманитарные коридоры для жителей сектора Газа

Премьер Румынии Марчел Чолаку заявил о необходимости открытия гуманитарных коридоров для населения сектора Газа и оказания помощи беженцам. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, пишет ТАСС.

По мнению румынского премьера, международное сообщество должно принять участие в открытии подобных коридоров и предоставлении всей необходимой помощи.

Кроме того, Чолаку поблагодарил израильского коллегу за помощь в репатриации граждан Румынии из еврейского государства.

Ранее пресс-секретарь Агентства ООН для помощи палестинским беженцам Джульетт Тума заявила, что свои дома в секторе Газа вынуждены были покинуть около миллиона местных жителей.

По мнению Тумы, фактическое количество внутренне перемещенных лиц в зоне конфликта, скорее всего, будет еще выше.

До этого сообщалось, что требование израильского правительства, касающееся эвакуации 1,1 млн палестинцев на юг сектора Газа, противоречит принципам гуманности и правилам ведения боевых действий.

Ранее стало известно о нежелании Египта принимать беженцев из сектора Газа.