Стало известно о нежелании Египта принимать беженцев из сектора Газа

Власти Египта отрицательно относятся к тому, что им приходится принимать беженцев из сектора Газа и угрожают отправить их в Европу. Об этом сообщает Financial TImes со ссылкой на источники.

По данным издания, в Каире были недовольны давлением, которое оказал Запад на них с требованием открыть КПП с сектором Газа для беженцев на фоне возможной наземной операции Израиля в Газе.

Египет опасается, что это может увеличить поток беженцев на Синайский полуостров. Власти Египта считают, что часть из них впоследствии может стать новыми боевиками, которые захотят отомстить Израилю.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с египетским коллегой Самехом Шукри заявил о неприемлемости ударов по гражданским объектам в зоне палестинско-израильского конфликта. 16 октября президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и российский лидер Владимир Путин во время разговора по телефону договорились о работе по устранению причин конфликта между сектором Газа и Израилем.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.