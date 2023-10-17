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Противники Израиля готовятся принять «упреждающие действия»

Глава МИД Ирана заявил о скорых «упреждающих действиях» против Израиля

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Reuters

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что противники Израиля в ближайшие часы могут предпринять «упреждающие действия» в отношении него. Об этом сообщает иранское агентство IRNA.

«Перед «Хезболлой» лежат все возможные варианты и сценарии. В расчетах все было учтено правильно, и лидеры сопротивления не позволят сионистскому режиму предпринять какие-либо действия в регионе. Любые упреждающие действия планируется предпринять в ближайшие часы», — передает его слова агентство.

На вопрос о том, вступит ли Иран в войну, Амир Абдоллахиян заявил, что «возможна любая возможность». По его словам, ни одна партия не может быть равнодушной к продолжению сложившейся ситуации, в течение нескольких месяцев Саудовская Аравия добивалась нормализации отношений с Израилем, но теперь была принята четкая позиция. Говоря о сопротивлении, министр подчеркнул, что речь идет не только о ливанской партии «Хезболла».

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