В США считают, что Израиль предупредили перед атакой ХАМАС

Власти Египта направили Израилю предупреждение об угрозе атаки ХАМАС перед операцией палестинской группировки, заявил конгрессмен-республиканец Майкл Маккол, передает Fox News. По его словам, соответствующее сообщение было направлено по линии разведки.

«Египтяне действительно предупредили израильских чиновников, очевидно, было сделано недостаточно, чтобы остановить это. Это касается не только [информации] в отношении ХАМАС, но и как насчет нашей разведывательной информации о «Хезболле»? А как насчет наших разведданных по Ирану? <...> Они говорят, что нет четкой связи с Ираном. Я с этим не согласен», — отметил Маккол.

Он добавил, что не может вдаваться в подробности контактов Египта и Израиля по поводу атаки ХАМАС. Маккол подчеркнул, что факт предупреждения был, несмотря на опровержение подобной информации со стороны премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ Израиль начал военную операцию «Железные мечи», а также официально объявил о переходе еврейского государства в состояние войны.

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