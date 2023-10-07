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Мальта просит провести встречу СБ ООН из-за нового витка конфликта Израиля и Палестины

Мальта запросила встречу СБ ООН после обострения конфликта Палестины и Израиля

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Amir Cohen/Reuters

Мальта направила обращение Совету Безопасности ООН с просьбой устроить закрытое заседание на фоне нападения палестинских группировок на Израиль. Об этом агентству Reuters заявили неназванные дипломаты.

Как считают дипломаты, встречу можно было согласовать и назначить на воскресенье, 8 октября.

Официального подтверждения будущей встречи СБ Организации Объединенных Наций, где затронут новый виток конфликта между Израилем и Палестиной, пока не приводится.

7 октября силы ХАМАС выпустили по территории Израиля свыше 5 тыс. ракет. На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны. Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее эксперт по Израилю и Ближнему Востоку Александр Каргин заявил, что конфликт Израиля и Палестины приведет к отставке Биньямина Нетаньяху.

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Война в Израиле
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