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В США пообещали Израилю предоставить все необходимое для защиты граждан

Глава Пентагона заявил о стремлении предоставить Израилю все для защиты

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Susan Walsh/AP

Пентагон вскоре начнет работать над тем, чтобы у Израиля было все нужное для обороны и защиты своих граждан. Об этом заявил глава американского военного ведомства Ллойд Остин, его слова приведены на официальном сайте.

«Наша приверженность праву Израиля на самооборону остается непоколебимой», — подчеркнул Остин.

Американская сторона поможет Израилю в обороне и защите гражданского населения от терроризма, добавил он.

Утром 7 октября силами ХАМАС выпущены по территории Израиля более 5 тыс. ракет.

На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил чрезвычайное положение на территории страны. Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».
В ответ на обстрелы Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее стало известно, как Египет и Сирия чуть не уничтожили Израиль в Судный день.

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Война в Израиле
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