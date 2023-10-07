В США пообещали Израилю предоставить все необходимое для защиты граждан

Пентагон вскоре начнет работать над тем, чтобы у Израиля было все нужное для обороны и защиты своих граждан. Об этом заявил глава американского военного ведомства Ллойд Остин, его слова приведены на официальном сайте.
«Наша приверженность праву Израиля на самооборону остается непоколебимой», — подчеркнул Остин.
Американская сторона поможет Израилю в обороне и защите гражданского населения от терроризма, добавил он.
Утром 7 октября силами ХАМАС выпущены по территории Израиля более 5 тыс. ракет.
На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил чрезвычайное положение на территории страны. Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна в состоянии войны.
Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».
В ответ на обстрелы Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.
Ранее стало известно, как Египет и Сирия чуть не уничтожили Израиль в Судный день.