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В Британии призвали Байдена прекратить поддерживать притязания Украины на Крым

The Guardian: Байден должен прекратить поддерживать притязания Киева на Крым

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Evelyn Hockstein/Reuters

Президенту США Джо Байдену нужно прекратить поддержку притязаний Украины на Крым, заявил обозреватель британской газеты The Guardian Стивен Вертхайм.

Журналист считает, что помощь Штатов в сохранении суверенитета Украины имеет важное значение, потому что помогает удерживать российские войска «подальше от территории НАТО». Однако в это же время Вертхайм добавил, что поддержка со стороны крупнейшего международного «покровителя» Украины в лице США оказалась под вопросом, а отсутствие успехов Вооруженных сил Украины (ВСУ) лишь усугубляет и так шаткое положение.

«К сожалению для президента, поддержка Украины «сколькие сроки», и в основном без условий, достигла своих пределов», — пишет обозреватель.

Вертхайм уверен, что Украина также не обязательно должна до прекращения огня или урегулирования восстанавливать «каждый дюйм земли», которую она потеряла с февраля 2022 года. Такой результат, если он вообще осуществим в военном отношении, повлечет за собой огромные затраты, отметил журналист.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Украине следует отдать области с русскоязычным населением России.

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