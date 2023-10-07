Президенту США Джо Байдену нужно прекратить поддержку притязаний Украины на Крым, заявил обозреватель британской газеты The Guardian Стивен Вертхайм.

Журналист считает, что помощь Штатов в сохранении суверенитета Украины имеет важное значение, потому что помогает удерживать российские войска «подальше от территории НАТО». Однако в это же время Вертхайм добавил, что поддержка со стороны крупнейшего международного «покровителя» Украины в лице США оказалась под вопросом, а отсутствие успехов Вооруженных сил Украины (ВСУ) лишь усугубляет и так шаткое положение.

«К сожалению для президента, поддержка Украины «сколькие сроки», и в основном без условий, достигла своих пределов», — пишет обозреватель.

Вертхайм уверен, что Украина также не обязательно должна до прекращения огня или урегулирования восстанавливать «каждый дюйм земли», которую она потеряла с февраля 2022 года. Такой результат, если он вообще осуществим в военном отношении, повлечет за собой огромные затраты, отметил журналист.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Украине следует отдать области с русскоязычным населением России.