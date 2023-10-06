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МИД Турции «в резкой форме» призвал США прекратить сотрудничество с курдами в Сирии

ТАСС: Фидан в резкой форме потребовал от Блинкена не сотрудничать с курдами

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Global Look Press

Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном в «резкой форме» призвал Вашингтон прекратить сотрудничать с курдскими формированиями на территории Сирии. Об этом сообщил ТАСС источник в министерстве иностранных дел Турции.

«Сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В ходе разговора министр Фидан в резкой форме довел до сведения Блинкена, что США как союзник должны прекратить сотрудничество с террористической организацией «Силы народной самообороны» на севере Сирии», — заявил собеседник ТАСС.

Он подчеркнул, что операции Турции в Ираке и Сирии по борьбе с терроризмом будут продолжены.

Источник также отметил, что в ходе беседы Фидан и Блинкен обсудили инцидент со сбитием турецкого БПЛА в небе над Сирией американским истребителем. «Была достигнута договоренность том, что механизм деконфликтинга будет эффективно работать таким образом, чтобы не мешать нашей борьбе с терроризмом», — сказал собеседник агентства.

До этого стало известно, что военные операции Турции против Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической организацией, примут более активный и жесткий характер.

Ранее сообщалось, что полномочия армии Турции на территории Сирии и Ирака могут продлить.

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