В Египте состоялись переговоры президента ас-Сиси с Патрушевым

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев провели переговоры в Каире. Об этом сообщила пресс-служба аппарата российского консультативного органа.

В заявлении указано, что участники встречи обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сферах безопасности и экономики. Кроме того, одной из ключевых тем беседы стало взаимодействие Москвы и Каира в рамках БРИКС.

«Состоялся обмен мнениями по ряду международных проблем», — добавили в пресс-службе Совбеза РФ.

До этого Патрушев принял участие в российско-египетских консультациях, которые также состоялись в Каире. В ходе соответствующих мероприятий представитель Москвы заявил о признательности зарубежным партнерам за их позицию по украинскому кризису.

В частности, глава СБ РФ приветствовал отказ египетских властей от поставок вооружений в зону конфликта. Он подчеркнул, что данное решение было принято вопреки давлению со стороны США и европейских государств.

25 сентября Николай Патрушев посетил столицу Омана, где встретился с наследным принцем страны Диязаном бен Хайсамом Аль Саидом. Стороны обменялись мнениями по различным проблемам международного уровня, а также уделили внимание ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее в Совбезе России назвали неэффективным вооружения, которые государства Запада передают украинской армии.