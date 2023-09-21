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Сенатор в США начнет соблюдать дресс-код, если конгресс поддержит Украину

Сенатор Феттерман сменит шорты на костюм, если конгресс США поддержит Украину

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Depositphotos

Американский сенатор Джон Феттерман заявил, что откажется от ношения шорт в конгрессе США в случае «полной поддержки Украины» со стороны палаты представителей. Об этом он написал в своем аккаунте на платформе X (бывший Twitter).

Ранее в сенате США отменили строгий дресс-код, после чего Феттерман начал приходить на заседания парламентариев в повседневной одежде — шортах и худи. Однако законодатель пообещал начать носить костюм, если его коллеги решат оказать Киеву помощь.

«Если эти придурки в палате представителей перестанут пытаться закрыть наше правительство и полностью поддержат Украину, то я спасу демократию – буду носить костюм в сенате на следующей неделе», — написал сенатор.

19 сентября спикер нижней палаты конгресса США Кевин Маккарти заявил, что не намерен гарантировать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому новый раунд финансирования в ходе предстоящей встречи. Вместо этого законодатель планирует задать главе зарубежного государства несколько вопросов, связанных с использованием выделенных до этого средств.

Ранее стало известно, когда президент США Джо Байден объявит о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи.

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