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В Кремле отреагировали на новую попытку Байдена оскорбить Путина

Песков о словах Байдена: Путин никогда не опустится до личных оскорблений

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AP

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал новую попытку президента США Джо Байдена оскорбить президента России Владимира Путина.

По его словам, российский лидер никогда до такого уровня не опускается, до уровня личных оскорблений в адрес своих коллег.

«У него, безусловно, есть личное мнение о подобной стилистике высказываний и заявлений. Но президент — еще раз повторяю — до этого никогда не опускался и не будет этого делать» , — сказал Песков.

Он также указал, что за всю свою карьеру политика Байден ни разу не набрал такого уровня поддержки, как Путин. По мнению представителя Кремля, к этому главе Белого дома и нужно стремиться, «тем более его впереди ожидают весьма и весьма непростые выборы».

«Мы понимаем, что США сейчас активно расчищает от неугодных конкурентов электоральную площадку. У нас свои заботы, коими мы будем заниматься», — сказал Песков.

До этого стало известно, что на мероприятии по сбору денег на президентскую кампанию в бродвейском театре в Нью-Йорке Байден заявил журналистам, что не встанет на одну сторону «с таким диктатором, как Путин».

Путин отвечал на подобные высказывания американского коллеги словами «кто как обзывается, тот так и называется».

Ранее Байден оскорбил председателя КНР Си Цзиньпина.

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