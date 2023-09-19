Состоялся телефонный разговор между министрами обороны Азербайджана и Турции, сообщает Минобороны Азербайджана в своем Telegram-канале.

«Генерал-полковник З.Гасанов проинформировал своего коллегу об антитеррористических мероприятиях локального характера, проводимых в Карабахском регионе Азербайджана. Господин Я.Гюлер отметил, что Турция, как и всегда, рядом с Азербайджаном», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что военные Азербайджана атакуют крупнейший город непризнанной Нагорно-Карабахской республики — Степанакерт — уже более часа. Об этом заявил депутат местного парламента Метакс Акопян. По его словам, судя по всему, удары наносятся со стороны Аскерана и Шушы.

Он добавил, что в городе наблюдаются проблемы со связью — в этом смысле это очень сложная ситуация. Акопян подчеркнул, что не знает, состоится заседание Совета безопасности НКР на фоне действий Азербайджана.

19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. Как утверждают в Баку, целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в Карабахе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Ранее в Госдуме указали на деструктивную позицию Армении по Карабаху.