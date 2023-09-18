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В Европе рассказали об ожиданиях от выборов президента США

Глава МИД ФРГ Бербок: ЕС будет готов в случае возвращения Трампа в Белый дом

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Sam Wolfe/Reuters

Возможная победа бывшего президента США Дональда Трампа на выборах 2024 года не станет шоком для Европы, считает глава МИД Германии Анналена Бербок. В интервью Bloomberg она отметила, что в этот раз Евросоюз будет лучше подготовлен к подобному сценарию.

«Вряд ли кто-нибудь в Европе мог себе представить, что появится президент США, который будет ставить под сомнение НАТО <…> Многие вещи в прошлом были для нас полным шоком», — пояснила Бербок.

Она добавила, что Германия и Европа будут готовы к работе с Трампом, несмотря на то что некоторые его шаги вызывали раздражение европейцев. Бербок подчеркнула, что ЕС не нужно быть наивным в данном вопросе.

Заявление главы МИД ФРГ появились в рамках ее визита в Нью-Йорк на 78-ю сессию Генассамблеи ООН. Перед Нью-Йорком Бербок побывала в Остине и Вашингтоне, где встретилась с республиканцами, в том числе с губернатором Техаса Грегом Эбботтом и лидером меньшинства в сенате Митчем МакКоннеллом. Трамп считается фаворитом предвыборной гонки внутри Республиканской партии. При этом канцлер Германии Олаф Шольц не раз говорил, что предпочел бы второй срок для действующего президента США Джо Байдена, а не победу республиканца.

Ранее Трамп заявил, что Байдену его «не остановить».

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