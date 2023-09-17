Центральное телеграфное агентство Кореи оценило визит Ким Чен Ына в РФ

Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию проходил на фоне начала нового периода развития дружеских отношений между странами. Об этом сообщается в материале Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Итоги визита северокорейского лидера подвели в воскресенье, 17 сентября.

«В атмосфере тепла и радушия город встречал уважаемого товарища Ким Чен Ына в то время, когда в истории развития отношений КНДР и РФ открывается новый период расцвета дружбы, солидарности и сотрудничества», — следует из статьи на сайте агентства.

Так, Ким Чен Ын высоко оценил развитие Вооруженных сил России, защищающих независимые права страны.

До этого глава Минприроды Александр Козлов подчеркнул, что официальный визит Ким Чен Ына в Россию завершился. Глава КНДР находится на территории РФ в течение шести дней.

Также Ким Чен Ыну во Владивостоке подарили бронежилет и набор беспилотных летательных аппаратов.

Ранее стало известно, что обсуждали Шойгу и Ким Чен Ын.