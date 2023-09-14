Президент Южной Кореи расскажет в ООН о связях КНДР и России

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель собирается посетить Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН, передает Yonhap. По информации агентства, он воспользуется своим выступлением для обсуждения данных о «военных обменах» между Северной Кореей и Россией.

«В обращении к Генеральной Ассамблее ООН мы ожидаем, что будет соответствующий анализ и сообщение о военных обменах между Северной Кореей и Россией. Наряду с индивидуальными мерами, которые мы можем предпринять самостоятельно, мы также обсуждаем многосторонние меры, которые мы можем предпринять вместе с Соединенными Штатами, Японией и другими ключевыми друзьями», — заявил источник в администрации президента Южной Кореи.

Как отмечает Yonhap, помимо выступления с речью в ГА ООН, Юн Сок Ель собирается провести серию двухсторонних встреч. В частности, по данным портала, президент Южной Кореи побеседует с генсеком организации Антонио Гутерришем о конфликте на Украине и ядерной угрозе со стороны КНДР.

«Юн и первая леди Ким Кеон Хи также посетят прием, устроенный президентом США Джо Байденом и его супругой. Ожидается, что в кулуарах Юн проведет по меньшей мере 30 двусторонних встреч на высшем уровне, чтобы заручиться поддержкой заявки Южной Кореи на проведение Всемирной выставки 2030 года в ее юго-восточном городе Пусан», — подчеркивается в материале.

Ранее сообщалось, что Запад встревожила «секретная сделка» президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.