Стало известно, кто сопровождает Ким Чен Ына в ходе поездки в Россию

Лидера КНДР Ким Чен Ына в ходе поездки в Россию сопровождает его сестра Ким Ё Чжон — заведующая отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, Ким Ё Чжон сопровождала северокорейского лидера, когда он вместе с президентом России Владимиром Путиным посещал монтажно-испытательный корпус на космодроме Восточный на Дальнем Востоке.

Глава Северной Кореи находится с визитом в России по приглашению российского лидера.

Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в переговорах Путина и Ким Чен Ына также будет участвовать министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Планируется, что главы двух государств в ходе встречи обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе торгово-экономические связи и культурные обмены, а также обменяются мнениями по ситуации в регионе и в мире в целом.

Накануне Ким Чен Ын назвал свой первый за четыре года визит в Россию демонстрацией важности стратегических отношений между Северной Кореей и Российской Федерацией.

Ранее КНДР провела учения, имитирующие удары ядерным оружием по Южной Корее.