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Путин сообщил, что лидер КНДР проявляет большой интерес к ракетной технике

Путин: Ким Чен Ын проявляет большой интерес к ракетной технике

Лидер КНДР Ким Чен Ын проявляет большой интерес к ракетной технике. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, передал ТАСС.

«Мы поэтому и приехали сюда (на космодром Восточный. – Прим. ред.)», — ответил глава государства на вопрос, будет ли Россия помогать КНДР строить космические спутники.

По словам Путина, лидер КНДР проявляет большой интерес к ракетной технике, «они и космос пытаются развивать».

Также российского президента спросили, будет ли на переговорах обсуждаться военно-техническое сотрудничество. Глава государства подчеркнул, что с Ким Чен Ыном поговорит «по всем вопросам не спеша», так как время есть. Путин напомнил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу недавно был в Северной Корее, его там хорошо приняли.

Утром 13 сентября Путин встретил Ким Чен Ына на космодроме Восточный. Российский лидер прилетел на космодром из Приморья, где накануне принимал участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Поездку на космодром президент анонсировал, выступая на пленарной сессии ВЭФ.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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