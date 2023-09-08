Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лавров заявил о попытках взорвать газопроводы в Черном море

Лавров: РФ имеет информацию о попытках взорвать «Турецкий» и «Голубой» потоки

close
100%
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Россия имеет информацию, которая указывает на попытки взорвать газопроводы в Черном море «Турецкий поток» и «Голубой поток». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с представителями бангладешской Ассоциации выпускников советских и российских вузов в посольстве РФ в республике, передает ТАСС.

Лавров отметил, что сейчас от России требуют разрешить Украине экспортировать зерно, однако Москва не намерена этого делать из-за опасных действий Киева.

«Мы их (суда с зерном. — «Газета.Ru») не будем пропускать по гуманитарным коридорам, которые были открыты и которые <…> использовались для запуска надводных и подводных аппаратов для атаки не только наших военных судов, но и гражданских», — отметил министр.

По его словам, Украина пыталась атаковать военные корабли, которые стали патрулировать маршрут прохождения газопроводов в связи с «информацией, что их тоже пытаются взорвать, как взорвали «Северные потоки».

4 сентября президент России Владимир Путин по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Украина пытается атаковать трубопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток». По его словам, российские корабли охраняют эти газопроводы, однако их «постоянно атакуют».

Ранее двое «Граждан СССР» рассказали, зачем пытались взорвать вышки связи.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях