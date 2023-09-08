Лавров заявил о попытках взорвать газопроводы в Черном море

Россия имеет информацию, которая указывает на попытки взорвать газопроводы в Черном море «Турецкий поток» и «Голубой поток». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с представителями бангладешской Ассоциации выпускников советских и российских вузов в посольстве РФ в республике, передает ТАСС.

Лавров отметил, что сейчас от России требуют разрешить Украине экспортировать зерно, однако Москва не намерена этого делать из-за опасных действий Киева.

«Мы их (суда с зерном. — «Газета.Ru») не будем пропускать по гуманитарным коридорам, которые были открыты и которые <…> использовались для запуска надводных и подводных аппаратов для атаки не только наших военных судов, но и гражданских», — отметил министр.

По его словам, Украина пыталась атаковать военные корабли, которые стали патрулировать маршрут прохождения газопроводов в связи с «информацией, что их тоже пытаются взорвать, как взорвали «Северные потоки».

4 сентября президент России Владимир Путин по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Украина пытается атаковать трубопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток». По его словам, российские корабли охраняют эти газопроводы, однако их «постоянно атакуют».

Ранее двое «Граждан СССР» рассказали, зачем пытались взорвать вышки связи.