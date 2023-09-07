Медведчук раскрыл цель визита Блинкена на Украину

Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук считает, что госсекретарь США Энтони Блинкен приехал в Киев напомнить Владимиру Зеленскому, «кто реальный хозяин страны». Об этом сообщается в авторской колонке политика на платформе «Смотрим».

«Визит государственного секретаря Энтони Блинкена в Киев некоторые украинские СМИ назвали неожиданным. Возможно, для Владимира Зеленского это и была неожиданность, но на самом деле все выстраивалось уже давно. В данной ситуации США не могли не напомнить президенту Украины, кто реальный хозяин страны», — написал Медведчук.

С точки зрения политика, Зеленский начал отдаляться от Соединенных Штатов, давно играя в «свою игру с Британией, которая дала им больше гарантий безопасности, чем американцы».

В связи с этим Медведчук констатировал, что контроль за ситуацией со стороны США «явно ослаблен».

6 сентября Блинкен приехал в Киев с официальным визитом.

Во время своего визита госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о дополнительной помощи США для Украины в размере $1 млрд, включая $665 млн на военные нужды.

Министр иностранных дел Украины на совместной пресс-конференции с Блинкеном сообщил, что они обсудили поставки Украине дальнобойных ракет ATACMS и средств противовоздушной обороны.

Ранее Кулеба и Блинкен перекусили в киевском McDonald's.