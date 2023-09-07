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Кулеба рассказал Блинкену, что спасало его от похмелья в студенчестве

Кулеба рассказал Блинкену, что ходил в McDonald's для избавления от похмелья

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Gleb Garanich/Reuters

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил государственному секретарю США Энтони Блинкену, что в студенческие годы ходил в McDonald's, чтобы избавиться от похмелья. Его слова приводит американская газета Hill.

«Когда я был студентом, моей лучшей едой от похмелья было посещение McDonald's», — сказал министр.

Блинкен в ответ на слова Кулебы выразил уверенность, что такое происходило с министром иностранных дел Украины «очень редко».

«Со мной такого не случалось», — признался госсекретарь США.

Кроме того, Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен во время переговоров в Киеве обсудили военную помощь, сотрудничество в области оборонной промышленности и расширение экспорта зерна из страны.

6 сентября глава Министерства иностранных дел Украины на совместной пресс-конференции с госсекретарем Соединенных Штатов сообщил, что они обсудили поставки Украине дальнобойных ракет ATACMS и средств противовоздушной обороны.

Ранее Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.

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