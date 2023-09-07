В МИД РФ заявили, что между Москвой и Вашингтоном нет диалога по крупным вопросам

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил журналистам, что Российская Федерация продолжает контакты с США только по гуманитарным вопросам, по основным вопросам диалог отсутствует, и Москва не будет его инициировать. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, у России и США бывают контакты, где рассматриваются вопросы, которые касаются гуманитарных случаев, например, по визовым делам, функционированию заграничных учреждений, консульскому обслуживанию граждан.

«То, без чего нельзя обойтись во взаимоотношениях между государствами и правительствами. Это, конечно, не работа по крупным вопросам», — сказал дипломат.

Рябков подчеркнул, что американские власти показывают нежелание обсуждать сюжеты, рассмотрение которых без РФ бессмысленно.

«Никаких с нашей стороны инициатив в плане обращения к американцам. Новостей на этом направлении не будет», — отметил он.

При это Рябков добавил, что между Москвой и Вашингтоном случаются контакты на международных площадках, назвав это «вполне нормальной практикой».

«Мы сами от этих контактов никогда не отказываемся, от них не уходим», — указал замминистра МИД.

Также Сергей Рябков заявил, что Российская Федерация обратила самое серьезное внимание Армении на озабоченность Москвы учениями с Соединенными Штатами.

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