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Экс-военный Макгрегор уверен, что Россия ждет краха экономики ЕС

Полковник ВС США Макгрегор считает, что Россия дожидается краха экономики ЕС

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Dan Neal/U.S. Army

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что Россия хочет дождаться, когда экономика ЕС окончательно рухнет.

По его словам, российская сторона ждет двух вещей: переговоров и разрушения экономики Европы.

Эксперт полагает, что Евросоюзу угрожает не только рецессия в экономике, но и зима, а также остается серьезной проблема нефти и газа.

«Думаю, что ЕС в беде, поэтому полагаю, что российская позиция заключается в том, чтобы подождать еще немного и понаблюдать, как все это рушится», — предположил Макгрегор.

До этого Макгрегор говорил, что президент России Владимир Путин готов довести войска на Украине до границ Польши. По его словам, власти РФ готовили свои силы к выполнению этого плана, поэтому он может осуществиться.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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