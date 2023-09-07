Экс-военный Макгрегор уверен, что Россия ждет краха экономики ЕС

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что Россия хочет дождаться, когда экономика ЕС окончательно рухнет.

По его словам, российская сторона ждет двух вещей: переговоров и разрушения экономики Европы.

Эксперт полагает, что Евросоюзу угрожает не только рецессия в экономике, но и зима, а также остается серьезной проблема нефти и газа.

«Думаю, что ЕС в беде, поэтому полагаю, что российская позиция заключается в том, чтобы подождать еще немного и понаблюдать, как все это рушится», — предположил Макгрегор.

До этого Макгрегор говорил, что президент России Владимир Путин готов довести войска на Украине до границ Польши. По его словам, власти РФ готовили свои силы к выполнению этого плана, поэтому он может осуществиться.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.