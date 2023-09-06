Бывший президент США Барак Обама (2009 — 2017 гг.) участвовал в продвижении американских биологических программ в других странах с подачи Государственного департамента. Об этом в ходе брифинга заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По словам Кириллова, у России есть документальные доказательства участия американского государственного департамента в реализации «Программы повышения биобезопасности» с 2016 года.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что эти материалы свидетельствуют об активном участии госдепа в биопрограммах на территории других государств, а также стремлении США привлечь сторонних исполнителей для засекречивания заказчиков и целей проводимых исследований.

Кириллов добавил, что в документах упоминается роль 44-го президента США в продвижении предлагаемых Госдепартаментом биологических программ.

Также Кириллов заявил, что США выделили Украину в отдельный регион для проведения своих биопрограмм.

Ранее в Совбезе РФ рассказали о попытках переноса биопрограмм США с Украины в страны СНГ.