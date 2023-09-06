В Чехии призвали сдержанно оценивать контрнаступление Украины

Президент Чехии, в прошлом председатель Военного комитета НАТО Петр Павел призвал сдержанно относиться к оценкам результатов контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), отметив, что прорыв на одном участке фронта не означает «развала российской армии». Его слова приводит издание Idnes.

«С другой стороны, это, на самом деле, лишь небольшой участок фронта и продвижение на километры, максимум, на десятки километров. А у России не одна линия обороны. Их как минимум две. А в некоторых местах — три, и они очень хорошо оснащены. <…> Даже прорыв на одном участке фронта не обязательно означает развал российской армии на Украине и победу Украины», — заявил президент.

Павел отметил, что необходимо быть сдержанными в оценке прогресса контрнаступления Киева. Он подчеркнул, что не следует «поддаваться чрезмерному оптимизму по поводу того, что конец войны уже близок».

До этого президент России Владимир Путин назвал украинское контрнаступление провалом. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.

Утром 6 сентября врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что российские военные «тактически» вышли из села Работино, заняв ближайшие высоты. По его словам, населенный пункт превратился в «голую плоскость» и фактически перестал существовать, оставаясь лишь на картах.

Ранее в США засомневались в успешности наступления ВСУ.