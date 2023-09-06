В Кремле не стали оценивать работу ЦИК до Единого дня голосования

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге с журналистами не стал оценивать работу Центризбиркома (ЦИК) и его главы Эллы Памфиловой в ходе предвыборной кампании.

Представитель Кремля призвал дождаться проведения Единого дня голосования.

«Давайте в понедельник будем отвечать на эти вопросы. Сейчас преждевременно давать какие-то оценки», — сказал он.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые выборы пройдут в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР, ЛНР), Запорожской и Херсонской областях. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах Российской Федерации. В 21 российском регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах РФ — выборы депутатов законодательных органов власти.

До этого Дмитрий Песков заявлял, что гражданская активность бойцов специальной военной операции, которые решили баллотироваться в органы власти, может заслуживать наиболее высокой оценки. Он отметил, что в Кремле оценивают участие в выборах участников СВО «как должное».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что служащим в СВО военным, добровольцам и мобилизованным нужны равные права.