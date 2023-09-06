Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Кремле не стали оценивать работу ЦИК до Единого дня голосования

Песков считает преждевременным оценивать работу ЦИК до Единого дня голосования

close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге с журналистами не стал оценивать работу Центризбиркома (ЦИК) и его главы Эллы Памфиловой в ходе предвыборной кампании.

Представитель Кремля призвал дождаться проведения Единого дня голосования.

«Давайте в понедельник будем отвечать на эти вопросы. Сейчас преждевременно давать какие-то оценки», — сказал он.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые выборы пройдут в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР, ЛНР), Запорожской и Херсонской областях. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах Российской Федерации. В 21 российском регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах РФ — выборы депутатов законодательных органов власти.

До этого Дмитрий Песков заявлял, что гражданская активность бойцов специальной военной операции, которые решили баллотироваться в органы власти, может заслуживать наиболее высокой оценки. Он отметил, что в Кремле оценивают участие в выборах участников СВО «как должное».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что служащим в СВО военным, добровольцам и мобилизованным нужны равные права.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях