В Кремле прокомментировали помощь Сирии в борьбе с террористами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге, комментируя идущие с 27 августа боестолкновения между отрядами «Джейш аль-Ашаир» и курдскими формированиями на северо-востоке Сирии, заявил, что Российская Федерация продолжает помогать Сирии в наведении порядка и борьбе с террористами.

Он отметил, что РФ придерживается сочинских договоренностей. По словам представителя Кремля,они до сих пор не полностью выполнены.

«Россия продолжает свою последовательную линию по оказанию помощи законному руководству Сирии в наведении порядка в стране, в борьбе с террористическими элементами», — сказал пресс-секретарь главы российского государства.

До этого агентство ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Вадима Кулитя сообщало, что истребители коалиции США нанесли авиаудар по двум объектам в провинции Хомс в Сирии.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.