Путин заявил, что Украина «отправила на свалку» усилия Турции по урегулированию

Российский президент Владимир Путин заявил, что договоренности по урегулированию конфликта России и Украины, достигнутые при посредничестве президента Турции Тайипа Эрдогана, Киев «отправил на свалку». Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

По словам Путина, турецкий лидер «всегда уделял и уделяет» большое внимание урегулированию военного конфликта РФ и Украины.

«Но мы знаем, что при посредничестве президента Турции была достигнута договоренность, были проекты документов согласованы между российской и украинской делегациями. Но затем Украина отправила их на свалку», — сказал российский президент, добавив, что по этой причине к вопросу никто не возвращается.

До этого Путин заявил, что лидеры двух стран провели переговоры в конструктивной и деловой атмосфере и обсудили все ключевые вопросы взаимодействия.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 4 сентября после 13:00 начали переговоры в Сочи.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.