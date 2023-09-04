Путин заявил, что на переговорах с Эрдоганом обсудил ключевые вопросы

Российский президент Владимир Путин заявил во время пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, что лидеры двух стран провели переговоры в конструктивной и деловой атмосфере и обсудили все ключевые вопросы взаимодействия. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

«Сегодняшние переговоры, как всегда, прошли в конструктивной и деловой атмосфере, мы подробно рассмотрели все ключевые вопросы российско-турецкого взаимодействия в области безопасности, в экономике, политике, культурно-гуманитарной сфере», — сказал Путин.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 4 сентября после 13:00 начали переговоры в Сочи. Глава России прибыл к месту встречи первым и встретил автомобиль с турецким коллегой. Путина сопровождали глава Росатома Алексей Лихачев и вице-премьер Александр Новак. При встрече президенты России и Турции пожали друг другу руки и кратко пообщались.

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана в нарушении обязательств перед Россией.