В Совфеде оценили признание ЕС по санкциям против России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен скромничает, говоря о начале разработки санкций против России в декабре 2021 года, считает председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на соответствующее заявление руководителя ЕК, сделанное ею на Мюнхенской конференции по безопасности.

«То, в каком темпе, практически «под молоток» штамповались многочисленные пакеты антироссийских санкций, однозначно указывает на то, что они были заблаговременно составлены, проработаны и согласованы Западом намного раньше. Там просто ждали своего часа. Отсюда вывод — силовое и санкционное противостояние Запада с Россией было давно (лет 5-7 назад) проработано в деталях», — написал Карасин.

Западные государства ввели масштабные санкции против России в ответ на начало специальной военной операции на Украине в конце февраля 2022 года. В частности, Евросоюз принял 11 пакетов ограничительных мер. В западной прессе не раз признавали, что экономика России смогла выдержать подобное давление.

Ранее в США назвали преимущество России перед Западом.