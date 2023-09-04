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В Совфеде оценили признание ЕС по санкциям против России

Сенатор Карасин заявил, что Запад проработал санкции против РФ еще 5-7 лет назад

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен скромничает, говоря о начале разработки санкций против России в декабре 2021 года, считает председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на соответствующее заявление руководителя ЕК, сделанное ею на Мюнхенской конференции по безопасности.

«То, в каком темпе, практически «под молоток» штамповались многочисленные пакеты антироссийских санкций, однозначно указывает на то, что они были заблаговременно составлены, проработаны и согласованы Западом намного раньше. Там просто ждали своего часа. Отсюда вывод — силовое и санкционное противостояние Запада с Россией было давно (лет 5-7 назад) проработано в деталях», — написал Карасин.

Западные государства ввели масштабные санкции против России в ответ на начало специальной военной операции на Украине в конце февраля 2022 года. В частности, Евросоюз принял 11 пакетов ограничительных мер. В западной прессе не раз признавали, что экономика России смогла выдержать подобное давление.

Ранее в США назвали преимущество России перед Западом.

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