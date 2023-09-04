В Крыму прокомментировали призыв ограниченно годных в армию на Украине

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что призыв в украинскую армию ограниченно годных по здоровью связан с «катастрофическими потерями», которые несут Вооруженные силу Украины (ВСУ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Это же — лишнее свидетельство катастрофических потерь, которые несут ВСУ. Именно они «съели» призывные возрасты и тех, кто безусловно годен к службе», — написал Константинов.

Парламентарий отметил, что Киев «не собирается останавливаться в своем преступном намерении уничтожить украинский народ». С его точки зрения, ограниченно годные к военной службе мужчины — «последний резерв укро-рейха».

До этого стало известно, что Минобороны Украины будет призывать в армию ограниченно годных к службе мужчин, о чем свидетельствует соответствующий приказ ведомства, обновляющий список болезней для оценки пригодности военнослужащих.

«Согласно изменениям, по «спорным статьям» пригодными будут признавать всех, также «ограниченно пригодные будут пригодны по конкретной военной специальности». Теперь одновременно с постановлением об ограниченной пригодности к военной службе ВВК (военно-врачебная комиссия. — «Газета.Ru») должна принимать постановление о пригодности военнослужащего к службе по конкретной военной специальности», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Украине хотят отменить отсрочку для получающих второе высшее образование.