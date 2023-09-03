В Армении назвали ошибкой зависимость от России в сфере безопасности

Премьер-министр Армении Никол Пашинян высказал мнение в интервью итальянской газете La Repubblica, что зависимость от России в сфере безопасности ошибочна.

По мнению премьера, Армении не стоило рассчитывать только на Россию при выстраивании стратегической безопасности. Пашинян отметил, что страна «вкусила горькие плоды» этой ошибки.

По словам политика, в настоящее время Ереван занимается диверсификацией своей безопасности.

До этого Пашинян заявлял, что жизнь и безопасность 120 тыс. жителей Нагорного Карабаха под вопросом на фоне гуманитарного кризиса в регионе.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением конфликта, начавшегося в 1988 году. Новое столкновение продолжалось около шести недель, привело к жертвам среди мирного населения и потери около двух третей территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). После нескольких попыток заключения перемирия лидеры РФ, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. В соответствии с договоренностями российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.