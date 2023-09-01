В Сингапуре сменился президент

На выборах президента Сингапура одержал победу бывший заместитель премьера страны Тарман Шанмугаратнам. Об этом сообщает The Straits Times.

По данным издания, Шанмугаратнам набрал 70,4% голосов, тогда как за его конкурентов Нг Кок Сонга и Тан Кин Лиана отдано 15,72% и 13,88% голосов соответственно.

«У меня есть полная уверенность, что он (новый президент Сингапура. — «Газета.Ru») будет отлично выполнять свои обязанности президента», — сказал по случаю победы Шанмугаратнама премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун.

До этого президент Украины Владимир Зеленский допустил, что он будет баллотироваться на второй срок в случае, если выборы в стране пройдут в 2024 году. Как указал политик, во время военного положения на Украине нельзя проводить выборы. При этом он отметил, что для их проведения можно изменить законодательство.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.