В Эфиопии отметили роль РФ, Китая и Индии в присоединении африканской страны к БРИКС

Россия, Китай и Индия сыграли ключевую роль в решении о присоединении Эфиопии к БРИКС (объединение пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, заявил ТАСС посол африканской страны в Москве Чам Угала Урят.

«Россия, Индия и Китай сыграли важную роль в присоединении к БРИКС», — ответил он на вопрос о том, кто из «пятерки» наиболее активно содействовал вступлению страны в объединение.

Дипломат подчеркнул, что в Эфиопии очень ценят участие этих стран в судьбе страны.

В июне 2023-го официальный представитель Министерства иностранных дел Эфиопии Мелеса Алема Эфиопия сообщил, что страна подала заявку на вступление в БРИКС.

24 августа в ходе пресс-конференции президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что с 1 января 2024 года в состав БРИКС войдут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

22-24 августа в Йоханнесбурге состоялся саммит БРИКС. Он стал первой очной встречей лидеров группы за три года, президент РФ Владимир Путин принял в нем участие онлайн.

Ранее Путин рассказал, что общего у Африки и России.