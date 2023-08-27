Президент Молдавии Санду поздравила граждан с Днем независимости

Президент Молдавии Майя Санду поздравила граждан с 32-й годовщиной независимости страны. Ее обращение публикует портал NewsMaker.

Глава государства отметила, что в глазах граждан республики Молдавия богата, известна и прекрасна.

«В их глазах (граждан. —«Газета.Ru») Молдова богата, построена их трудом и наследием, переданном их детям. В их глазах у Молдовы есть будущее, уверенно построенное дома. В их глазах в Молдове мир и безопасность для их близких, для нации. В их глазах Молдова находится повсюду в мире – человек освящает место», — говорится в обращении.

Ранее Майя Санду заявила, что для решения проблемы Приднестровья нужна победа Украины в конфликте с Россией. По ее словам, официальный Кишинев «сделал все, чтобы не допустить втягивания» Молдавии в этот конфликт, чтобы сохранить мир и порядок в молдавском обществе, «чтобы бороться с ложью».

До этого президент Молдавии рассказала о намерении укреплять обороноспособность страны через сотрудничество с заинтересованными странами. Об этом она заявила на встрече с послами Молдавии, которую организовало МИДЕИ (Министерство иностранных дел и европейской интеграции).

Ранее президент Молдавии поздравила Украину на фоне перевернутых флагов.