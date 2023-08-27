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Названа стратегия политической победы России над Украиной

Asia Times: Россия выигрывает на Глобальном Юге с помощью «дипломатии памяти»

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Shutterstock

Российская Федерация выигрывает битву с Западом на Глобальном Юге с помощью стратегии так называемой «дипломатии памяти». Об этом сообщает Asia Times.

В публикации отмечается, что суть стратегии заключается в том, чтобы усилить влияние РФ за рубежом с помощью общих положительных воспоминаний. Например, Москва указывает на то, что Россия никогда не колонизировала ни одну страну в Африке и не принимала участия в работорговле, а также подчеркивает вклад страны в победу над фашизмом.

Издание подчеркивает, что таким образом Москва уже успела завоевать сторонников, а попытки Украины найти союзников с помощью утверждений о «борьбе с империей» не нашли такого большого отклика.

До этого бывший старший советник по внешней политике республиканского руководства Сената США, дипломат Джим Джатрас заявил, что только Российская Федерация сможет обеспечить безопасность и стабильность в мире и на Украине.

До этого председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что последствия принятия странами Запада условий России по Украине не угрожают существованию и безопасности НАТО, Евросоюзу и Соединенным Штатам.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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