Бывший старший советник по внешней политике республиканского руководства Сената США, дипломат Джим Джатрас заявил, что только Российская Федерация сможет обеспечить безопасность и стабильность в мире и на Украине. Об этом он рассказал в эфире «Соловьев Live».

По его мнению, единственное возможное будущие для Украины, где будет существовать стабильность, в том числе и безопасность Европы и мира — «это то, где Россия будет диктовать условия».

Дипломат считает, что политики Запада иррациональны и убеждены, что «они во всем правы» и что «их оппоненты — недочеловеки». По словам Джатраса, их словам нельзя доверять и ни на какое соглашение с ними нельзя положиться.

До этого председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков написал, что последствия принятия странами Запада условий России по Украине не угрожают существованию и безопасности НАТО, Евросоюзу и Соединенным Штатам.

Согласно оценке политика, конфликт на Украине не замедляет, а форсирует формирование многополюсного мира.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.