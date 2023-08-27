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В США рассказали, что может обеспечить стабильность Украине

Американский дипломат Джатрас: только Россия обеспечит стабильность на Украине и в мире

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Global Look Press

Бывший старший советник по внешней политике республиканского руководства Сената США, дипломат Джим Джатрас заявил, что только Российская Федерация сможет обеспечить безопасность и стабильность в мире и на Украине. Об этом он рассказал в эфире «Соловьев Live».

По его мнению, единственное возможное будущие для Украины, где будет существовать стабильность, в том числе и безопасность Европы и мира — «это то, где Россия будет диктовать условия».

Дипломат считает, что политики Запада иррациональны и убеждены, что «они во всем правы» и что «их оппоненты — недочеловеки». По словам Джатраса, их словам нельзя доверять и ни на какое соглашение с ними нельзя положиться.

До этого председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков написал, что последствия принятия странами Запада условий России по Украине не угрожают существованию и безопасности НАТО, Евросоюзу и Соединенным Штатам.

Согласно оценке политика, конфликт на Украине не замедляет, а форсирует формирование многополюсного мира.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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