Трамп заявил о готовности участвовать в дебатах только при одном условии

Бывший президент США Дональд Трамп планирует пропустить все предвыборные дебаты республиканцев. Политик будет участвовать только в дебатах с кандидатом в президенты Америки от Демократической партии. Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на предвыборный штат бывшего главы Соединенных Штатов.

Как рассказал официальный представитель предвыборной кампании Трампа Стивен Чун, экс-президент планирует выйти против любого кандидата от демократов — будь это Джо Байден или Камала Харрис, или кто-то еще.

Он подчеркнул, что Трамп победит в дебатах. Соратники экс-президента Соединенных Штатов утверждают, что он считает себя бесспорным «лидером республиканцев». Трамп также полагает, что любые дебаты республиканцев, которые проходят без него, «ничего не значат».

До этого стало известно, что суд штата Джорджия постановил начать 23 октября 2023 года рассмотрение по существу дела Трампа, который вместе с 18 соратниками обвиняется в попытках изменить результаты выборов в штате в свою пользу в 2020 году.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.