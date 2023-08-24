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Экс-советник Пентагона заявил о мечте Польши создать империю

Офицер Макгрегор заявил, что поляки видят себя хозяевами империи

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Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube заявил, что руководство Польши мечтает создать империю, которая распространится на территории Украины и Белоруссии.

Как отмечает Макгрегор, правительство Польши с самого начала конфликта было враждебно настроено к России, и теперь оно «охвачено этой эмоциональной истерией».

«Они видят себя хозяевами империи, распространяющейся на большую часть Украины и Белоруссии», — сказал он.

По его словам, он получил информацию из Польши о проводимых опросах в стране, согласно которым, большинство поляков не хотят иметь ничего общество с конфликтом на Украине, при этом готовы посылать помощь. По мнению полковника в отставке, это большие изменения.

Он также добавил, что США ошиблись, решив «давить» в ситуации с Украиной до конца, желая узнать, на сколько далеко они могут зайти.

Ранее в Минобороны Белоруссии раскритиковали увеличение польской армии.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.

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