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В Нидерландах могут сменить еврокомиссара на главу МИД

FT: глава МИД Нидерландов Хукстра может стать еврокомиссаром

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Global Look Press

В Нидерландах собираются номинировать главу Министерства иностранных дел Вопке Хукстра на должность еврокомиссара. Об этом сообщает издание Financial Times, ссылаясь на свои источники.

«Ожидается, что в пятницу министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра будет номинирован на должность еврокомиссара, заменив (вице-президента Еврокомиссии. — «Газета.Ru») Франса Тиммерманса, который будет баллотироваться на пост премьер-министра Нидерландов», — говорится в сообщении.

Сообщается, что Хукстра поддерживает Украину. Также издание отметило, что на саммите ООН по климату в Дубае он будет представлять Евросоюз. Однако в нидерландском правительстве от комментариев на тему назначения Хукстра говорить отказались.

Ранее Хукстра сообщал, что Евросоюз в одиннадцатом пакете антироссийских санкций вводит меры против производителей оружия и поставщиков электроники для Вооруженных сил Российской Федерации. По его словам, благодаря Нидерландам под санкции попали российские производители оружия, а также «поставщики электроники российским спецслужбам».

Ранее в России рассказали, сработали ли санкции Запада.

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