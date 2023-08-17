Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Южная Корея поприветствовала внос организаций из России в санкционный список по КНДР

В Южной Корее поддержали внесение компаний из РФ в санкционный список по КНДР

close
100%
Depositphotos

МИД Южной Кореи поприветствовал внос в санкционный список по КНДР организаций из России. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь министерства Лим Су Сук. Его слова приводит агентство Yonhap.

«Наше правительство приветствует недавние действия, предпринятые Соединенными Штатами», — заявил он на очередном брифинге министерства.

Пресс-секретарь добавил, что Сеул намерен продолжать усилия по укреплению международного сотрудничества по Северной Корее, включая «строгое соблюдение действующих санкций Совета Безопасности ООН, в сотрудничестве с дружественными странами, такими как США».

США внесли организациииз России, Казахстана и Словакии в санкционный список по КНДР, сообщается на сайте американского Минфина.

Отмечается, что в санкционный список в том числе внесены организация с ограниченной ответственностью Defense Engineering из Казахстана, зарегистрированное в Москве общество с ограниченной ответственностью «Верус» и организация Versor из Словакии.

Ранее Ким Чен Ын приказал нарастить военное производство на фоне учений США и Южной Кореи.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях