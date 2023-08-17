Южная Корея поприветствовала внос организаций из России в санкционный список по КНДР

МИД Южной Кореи поприветствовал внос в санкционный список по КНДР организаций из России. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь министерства Лим Су Сук. Его слова приводит агентство Yonhap.

«Наше правительство приветствует недавние действия, предпринятые Соединенными Штатами», — заявил он на очередном брифинге министерства.

Пресс-секретарь добавил, что Сеул намерен продолжать усилия по укреплению международного сотрудничества по Северной Корее, включая «строгое соблюдение действующих санкций Совета Безопасности ООН, в сотрудничестве с дружественными странами, такими как США».

США внесли организациииз России, Казахстана и Словакии в санкционный список по КНДР, сообщается на сайте американского Минфина.

Отмечается, что в санкционный список в том числе внесены организация с ограниченной ответственностью Defense Engineering из Казахстана, зарегистрированное в Москве общество с ограниченной ответственностью «Верус» и организация Versor из Словакии.

Ранее Ким Чен Ын приказал нарастить военное производство на фоне учений США и Южной Кореи.