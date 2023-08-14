Ким Чен Ын приказал нарастить военное производство на фоне учений США и Южной Кореи

Глава КНДР посетил ряд военных заводов, в том числе по производству тактических ракет, где ознакомился с ходом производства и поставил цель увеличить мощности, чтобы удовлетворить потребности армии. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В ходе мероприятий лидер КНДР заявил, что качественный уровень военной подготовки зависит от развития военной промышленности, и призвал увеличить производство для усовершенствования военных приготовлений. Визит произошел 11 и 12 августа, уточняет агентство.

«Наша армия должна иметь подавляющую военную силу и быть в полной готовности к реагированию на любую войну в любое время, чтобы враги не осмелились использовать вооруженные силы против нас, а в случае нападения на нас непременно разгромить врагов», — заявил Ким Чен Ын.

Мероприятие прошло на фоне планов Южной Кореи и США провести ежегодные учения «Щит свободы Ульчи», которые продлятся до 31 августа. Союзники заявили, что они также проведут крупномасштабные полевые учения, которые станут крупнейшими в своем роде за последние годы, сообщает Associated Press.

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