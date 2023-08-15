Хиллари Клинтон прокомментировала обвинения в адрес Дональда Трампа

Бывшая первая леди и госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что усилия «Трампа и его союзников попытаться заставить замолчать правду были вынесены на свет». Об этом она рассказала в интервью MSNBC.

«Это ужасный момент для нашей страны, когда бывший президент обвиняется в этих ужасно важных преступлениях <…> Единственное удовлетворение в том, что система работает. И справедливость восторжествует», — заявила Клинтон.

Суд присяжных выдвинул бывшему президенту США Дональду Трампу обвинение в попытке влияния на итоги выборов главы государства в 2020 году после голосования.

Это четвертое уголовное дело в отношении политика. В рамках этого дела обвинения также выдвинуты против бывшего главы аппарата Белого дома Марка Медоуза, личного адвоката экс-президента Рудольфа Джулиани и сотрудника министерства юстиции Джеффри Кларка.

Ранее в США назвали преступниками тех, кто выносит обвинения Трампу.