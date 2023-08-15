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Лавров заявил, что Запад требует возвращения к демократии в Нигере почти любыми средствами

Лавров: Запад требует возвращения к демократии в Нигере почти любыми средствами

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МИД РФ/РИА Новости

Запад дружно реагирует на госпереворот в Нигере, требуя использовать практически любые средства для восстановления демократии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на XI Московской конференции по международной безопасности, передает ТАСС.

Глава российского внешнеполитического ведомства обратил внимание, что западные политики так не реагировали на украинский госпереворот в 2014 году. Он напомнил, что события в Киеве срежиссировали Вашингтон и Брюссел.

«Как дружно Запад сейчас реагирует на государственный переворот в Нигере <…>. Тогда, в феврале 2014 года, смещение легитимного президента [произошло], повторюсь, через кровавый госпереворот», — сказал Лавров.

Он обратил внимание, что США и ЕС требуют восстановить демократию в африканской стране чуть ли не любыми средствами.

14 августа в США заявили, что военная интервенция в Нигер должна стать «последним средством». Об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

Ранее глава мятежников предрек Нигеру «резню и хаос» при иностранной интервенции.

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