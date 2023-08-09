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Польский политолог указал, что Украина хочет «сместить правительство в Варшаве»

Политолог Журавский: Украина, США и ФРГ планируют сместить правительство Польши

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Global Look Press

Польский политолог Пшемыслав Журавский заявил, что Украина, США и Германия якобы хотят «сместить правительство в Варшаве», передает портал TVP.

По его мнению, между Украиной и Польшей произошли дипломатические инциденты, «вызвавшие разочарование в Варшаве».

Германия же якобы стремится «свергнуть» правящую польскую партию «Право и справедливость», так как хочет «наладить отношения с Россией», а США считают руководство страны «помехой».

Ранее советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина будет «дружить» с Польшей только до конца боевых действий, после чего между странами начнутся конкурентные отношения.

Он добавил, что Украина будет защищать свои интересы «максимально жестко», а нынешние публичные конфликты с Польшей и обвинения в неблагодарности не повлияют на объемы вливаний вооружений для украинской армии.

До этого издание Politico пришло к выводу, что премьер Польши «дал пощечину» Зеленскому ответом на вызов посла страны.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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