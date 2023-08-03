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Трамп заявил, что его обвинят в максимальном количестве выдуманных преступлений

Трамп: Байден указал обвинить меня в стольких преступлениях, сколько можно выдумать

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Evan Vucci/AP

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что действующий глава государства Джо Байден указал генеральному прокурору страны Меррику Гарланду обвинить его «в стольких преступлениях, сколько может быть выдумано». Об этом бывший хозяин Белого дома написал в своей социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, его вынуждают тратить большое количество времени и денег на защиту.

«Демократы не хотят участвовать в (президентской. — «Газета.Ru») гонке против меня, иначе бы они не совершали этой беспрецедентной вепонизации правосудия», — добавил он.

3 августа Трамп должен предстать перед вашингтонским судом в связи с четырьмя новыми пунктами обвинения в отношении него, связанными со штурмом Капитолия в январе 2021 года.

Ранее ведущий Fox News Шон Хэннити высказал мнение, что демократическая партия пытается всеми силами отвлечь внимание американцев от президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Так в эфире телеканала он отреагировал на новые обвинения в адрес Трампа по делу о штурме Капитолия его сторонниками в январе 2021 года, которые включают четыре пункта — обвинение в сговорах с целью обмана правительства и следствия, препятствовании расследованию, а также нарушении прав избирателей на честные выборы.

Летом 2023 года Трампу предъявили обвинения сразу по нескольким уголовным делам, связанным с попыткой штурма Капитолия в январе 2021 года и незаконным хранением секретных документов в поместье бывшего президента США в Мар-а-Лаго. Сам политик свою вину во всех случаях отрицает, называя расследования против него политическим преследованием со стороны администрации его преемника Джо Байдена. В августе Трамп предупредил своих сторонников, что по всем обвинениям ему грозит 561 год тюрьмы.

Ранее Трамп заявил, что Байдену его «не остановить».

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