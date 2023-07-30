Трамп заявил, что ему жалко американских денег, потраченных на Украину

Экс-президент США Дональд Трамп посетовал на траты президентом Соединенных Штатов Джо Байденом миллиардов из американского бюджета на содержание Украины, сообщает ТАСС.

Он напомнил, что американского президента в бытность Джо Байдена вице-президентом США заработала на Украине миллионы долларов благодаря компании Burisma.

«Байдены получили миллионы долларов от Украины. Сейчас Украина получает миллиарды и миллиарды долларов от американских налогоплательщиков. <...> У нас нет боеприпасов», — заявил Трамп на встрече со сторонниками в штате Пенсильвания.

Трамп назвал семью Байденов коррупционерами.

Ранее политолог и американист Константин Блохин заявил, что президент США Джо Байден вряд ли пойдет на второй срок и это понимают в стране.

По мнению эксперта, если в результате расследования республиканцев Байдена не допустят к выборам в 2024 году, он сам будет этому только рад, так как важным фактором являются возраст нынешнего президента и состояние его здоровья.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.