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Путин поблагодарил предков за хорошую наследственность

Путин объяснил свою высокую работоспособность тем, что она досталась ему от предков

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ТАСС/Reuters

Президент России Владимир Путин объяснил свою высокую работоспособность тем, что она досталась ему от предков, сообщает ТАСС.

«Это биология, от предков все достается <...> Нормально все получается, слава богу, пока», — заявил Путин.

Этими словами он ответил на вопрос, как справляется с высокой нагрузкой и вечерней пресс-конференцией после нескольких дней саммита »Россия — Африка».

Ранее российский президент Владимир Путин заявил журналистам по итогам Второго саммита «Россия — Африка», что африканские страны «не просят подачек» от РФ, стороны стараются найти интересные проекты.

Также президент РФ заявил журналистам, что Африка помнит конкретную помощь Советского Союза в ее освобождении от колониального владения со стороны европейских держав, его «голос и автомат Калашникова».

Ранее Путин написал статью об Африке.

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