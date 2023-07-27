В МИД России сообщили, что РФ и Турция продолжают контакты по вопросу зерна

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что Москва и Анкара продолжают контакты по зерновой сделке и поставкам продовольствия «без перекосов», что было характерно для черноморской инициативы, передает ТАСС.

«Обсуждаются возможности шагов, которые бы были направлены на обеспечение глобальной продовольственной безопасности и поставок нуждающимся странам без перекосов», — сказал он.

27 июля президент Союза Коморских островов, председатель Африканского союза Азали Ассумани заявил, что страны Африки планируют на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге обсудить возможность продления зерновой сделки. Он отметил, что последствия выхода России из черноморской зерновой инициативы затрагивают весь мир, особенно африканские государства.

Первый заместитель постпреда России при Организации Объединенный Наций Дмитрий Полянский заявлял, что Москва может вернуться в зерновую сделку при выполнении ряда условий.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.