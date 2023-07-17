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В МИД РФ заявили об окончании действия безопасного морского коридора в Черном море

МИД: безопасный морской коридор в Черном море свернут после окончания зерновой сделки

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Umit Bektas/Reuters

В МИД России заявили, что после отказа страны от продления зерновой сделки морской гуманитарный коридор в Черном море будет свернут. Об этом говорится на сайте дипведомства.

Как указали в министерстве, РФ возражает против продления зерновой сделки, что означает «отзыв гарантий безопасности судоходства, сворачивание морского гуманитарного коридора, восстановление режима временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря и расформирование СКЦ в Стамбуле».

В Кремле заявили, что действие зерновой сделки фактически приостановлено. По словам Дмитрия Пескова, часть договоренностей, касающаяся России, не выполнена до сих пор. Президент Турции Эрдоган заявил, что сделка «ушла в историю». Что известно о соглашении и какими будут последствия его прекращения — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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