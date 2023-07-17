Совфед обратится к парламентам мира в связи с поставками США кассетных снарядов Украине

Совет Федерации намерен призвать парламенты мира и межпарламентские организации осудить решение США о передаче Украине кассетных боеприпасов. Об этом сообщает ТАСС.

В Совете Федерации решение Вашингтона назвали очередным шагом опасной эскалации конфликта, который может привести к серьезным гуманитарным последствиям.

«Совет Федерации выражает крайнюю обеспокоенность и осуждает вопиющее и провокационное решение администрации президента США о поставках Украине кассетных боеприпасов», — заявили в Верхней палате парламента

7 июля Белый дом объявил о передаче Украине кассетных боеприпасов. При этом советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что в Вашингтоне признали, — применение кассетных снарядов на Украине несет риски для мирного населения.

В этот же день президент США Джо Байден сообщил, что решение передать ВСУ кассетные боеприпасы было принято в связи с тем, что у них заканчивались обычные снаряды.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.